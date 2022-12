Teatro, da domani alla Sala Gassman Napoli in scena con la commedia di Vincenza Campopiano • Terzo Binario News

“Dal cimitero delle fontanelle: Per grazia ricevuta” è il titolo della commedia – inedita – in tre atti che va in scena da domani per tre sere alla Sala Gassman. A rappresentarla la compagnia teatrale di San Liborio con la regia di Antonio Noto, attore e regista napoletano.

Il testo è a firma di Vincenza Campopiano, autrice napoletana di adozione civitavecchiese, che con esso si è classificata al secondo posto al concorso nazionale “Giuseppe Antonio Borgese” 2019 di Catania, a cui parteciparono ben 128 opere, ricevendo dalla giuria dignità di pubblicazione.

Un’opera che racconta uno spaccato di vita della famiglia Caputo e della capuzzella maculatina, un teschio che viene adottato dalla famiglia e che secondo un’antica tradizione napoletana ispirata al cimitero delle fontanelle sito nel famigerato quartiere Sanità della città partenopea, non può abbandonare la casa prima di aver esaudito la fatidica “grazia”. Alla sua permanenza però .. non tutti i Caputo sono favorevoli…

“Dopo quasi tre anni di stravolgimenti che il mondo intero ha vissuto a causa della pandemia assaporare alla vigilia il gusto della riuscita in scena della Commedia, è una delle emozioni più forti e indimenticabili della mia vita. La commedia è nata da un sogno. Una storia assolutamente incredibile- è il commento di Vincenza Campopiano -. È un omaggio alla mia terra, al senso di appartenenza alle mie origini, all’ amore per il teatro, alla mia famiglia. Alla piccola anima dello scugnizzo Peppiniello. Alla dipartita della cara persona e attore della compagnia Giuseppe Di Costanzo. Un ringraziamento speciale alla Compagnia, al regista Antonio Noto e Melinda Mondelli”. (nella foto ai lati dell’autrice)