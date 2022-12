Trasversale, il Tar sì allo stralcio in due tronchi fra Monte Romano e Tarquinia • Terzo Binario News

Bocciato il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste

Il Tar del Lazio ha rigettato il ricordo presentato dalle associazioni ambientaliste contro la divisione in due tronconi del progetto di completamento della Trasversale Civitavecchia Orte.

A presentarlo Wwf, Lipu, Gruppo di intervento giuridico e Italia nostra contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della transizione ecologica e Anas.

La sentenza è stata messa nei giorni scorsi e decreta come la decisione di Anas di dividere in due i 18 km che mancano all’allacciamento con la A12 sia stata corretta.

“Nessun divieto veniva posto all’amministrazione circa lo stralcio funzionale in due parti del progetto dell’opera: anzi, la stessa commissione tecnica v.i.a.-v.a.s., nell’esprimere il parere negativo 20 gennaio 2017, n. 2289, evidenziava come le criticità economico-finanziarie sollevate dall’Anas potessero essere ovviate mediante la suddivisione in due stralci dell’opera di cui al tracciato viola (v. pag. 129). Pertanto, non può dirsi in violazione del giudicato la suddivisione decisa dalla parte resistente, rientrando essa nella discrezionalità amministrativa.

Alla luce di quanto esposto il ricorso è stato definitivamente respinto”.