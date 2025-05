Suolo pubblico in piazza Navona, 64mila euro di sanzioni di Roma Capitale • Terzo Binario News

Capillari verifiche sono state eseguite nei giorni scorsi dalla Polizia Locale di Roma Capitale nella zona di piazza Navona, dove gli agenti della Sezione Polizia Amministrativa del I Gruppo Centro Storico hanno condotto una mirata azione di controllo finalizzata ad accertare il rispetto delle normative vigenti da parte dei locali pubblici ed esercizi commerciali.

Tale intervento rientra in un più ampio piano di attività predisposte in diverse aree del territorio, a partire dai luoghi a maggiore concentrazione turistica e commerciale, con il fine di contrastare gli abusi, oltreché per tutelare il decoro della città e di coloro che operano secondo le regole

.

Nel corso delle ispezioni, che hanno interessato più di 20 esercizi della zona di piazza Navona per un’estensione di superficie occupata di più di 350 metri quadrati , sono state riscontrate numerose violazioni, per un totale di sanzioni di ammontare superiore ai 64mila euro.

Tra le irregolarità accertate , la parte più rilevante ha riguardato le occupazioni di suolo pubblico, parzialmente o totalmente abusive, a cui si aggiungono gli illeciti registrati per assenza o carenza di titoli autorizzativi, per insegne irregolari e per inosservanza delle norme in materia urbanistica ed igienico- sanitaria.

I rapporti amministrativi scaturiti a seguito delle verifiche, sono stati trasmessi al Municipio Roma I Centro per i successivi provvedimenti.

Durante i controlli gli operanti hanno inoltre proceduto nei confronti di alcuni artisti di strada per violazione del regolamento che disciplina le esibizioni pubbliche, tra cui l’assenza di comunicazione preventiva, l’utilizzo di amplificatori non consentiti e l’esercizio dell’attività fuori dagli orari stabiliti.