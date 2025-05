Beccati due bagarini agli Internazionali di tennis • Terzo Binario News

Anche quest’anno, in occasione del torneo di tennis “Internazionali d’Italia” che si sono svolti nell’area del Foro Italico, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e F.I.T.P., sono stati impegnati in un articolato dispositivo di controllo finalizzato a garantire sicurezza ai partecipanti e ai tantissimi spettatori, e a prevenire ed eventualmente reprimere ogni forma di illegalità.

Proprio in tale contesto, nel fine settimana, i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio hanno sorpreso 2 cittadini italiani, di 44enne e un 65enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che, privi di alcun titolo autorizzativo, vendevano biglietti validi per l’accesso alle gare del torneo di tennis.

I Carabinieri hanno trovato e sequestrato diversi biglietti che i bagarini avevano con loro. Sequestrato anche denaro contante, ritenuto provento della loro illecita attività. I titoli recuperati sono stati annullati mentre i due sono stati sanzionati amministrativamente ai sensi dell’art. 1 Sexies l. 210 del 17/10/2005 (normativa anti-bagarinaggio).