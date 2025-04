Quelle di Selvaggia e Russel sono due storie diverse che meritano entrambe un lieto fine • Terzo Binario News

SELVAGGIA , é una bellissima cagnolina di taglia media, nata 1.1.2018.

E’ molto timida e timorosa ma, seguita dalla nostra istruttrice cinofila, sta facendo progressi.

SELVAGGIA E’ ADOTTABILE A DISTANZA

Venite a conoscerla , previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it www,legadelcanemi.it siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

ussel. Il tuo sguardo pieno di fiducia nell’ essere umano adesso si è spento. Sei rimasto solo in una terra, legato perché hai tentato più volte di scappare per allontanarti dalla noia e dalla solitudine. Mi chiedo se da qualche parte ci sarà una persona degna di te, pronta ad accoglierti come il regalo più bello. Pronta a viverti come il compagno migliore che si possa desiderare. Noi abbiamo la presunzione di credere di salvarvi ma nel momento in cui entrate a far parte della nostra vita ..siete voi a salvare noi.

Facciamo girare questo piccolo tesoro affinché arrivi al cuore della persona giusta.

Russel: 9 anni, 14 kg. Adatto ai bambini, bravo con altri cani, non sappiamo con gatti. Abituato alla città. Portato dal veterinario ed è sano. Si affida previo controllo da parte di una volontaria per essere sicuri che sia davvero la persona giusta.

Ha già sofferto troppo quindi evitiamogli ulteriori traumi.

Si trova a Napoli ma è adottabile ovunque. Per info chiamare Francesca 338 8228385