Sulla A12 con la droga scappa al controllo, preso dalla Finanza di Civitavecchia • Terzo Binario News

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio presso le principali arterie stradali, hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità straniera per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Civitavecchia nei pressi della barriera autostradale della A12.
Alla vista della pattuglia, il conducente di un’autovettura proveniente dalla Capitale ha tentato di sottrarsi al controllo con manovre elusive, venendo tuttavia prontamente bloccato dai militari operanti.
L’ispezione del veicolo ha consentito di rinvenire uno zaino contenente circa 152 grammi di cocaina e un panetto di hashish del peso di 100 grammi.
L’uomo, un ventitreenne con precedenti specifici, è stato associato presso la Casa Circondariale “Borgata Aurelia” a disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, che ha successivamente convalidato la misura precautelare.
L’intervento si inquadra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti coordinato dal Comando Provinciale di Roma, volto a monitorare le principali vie di accesso al litorale e a recidere i canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti.
Si precisa che, nel rispetto dei diritti dell’indagato e in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza, la responsabilità penale del soggetto sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.