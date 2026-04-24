Cocciniglia Tartaruga, Civitavecchia "zona infestata" dal parassita degli alberi • Terzo Binario News

Si comunica che, in data 03.04.2026, la Regione Lazio ha emanato la Determinazione G04462 avente ad oggetto:

“Aggiornamento delimitazione area interessata da “Toumeyella parvicornis”, con la quale il territorio di Civitavecchia è stato dichiarato “Zona Infestata”.

Tutti i proprietari degli alberi delle specie Pino s.p.p. che sospettano che i loro alberi possano essere infestati dal microorganismo sopracitato, sono obbligati a darne comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale, al seguente indirizzo: “ Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura – Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo – Caccia e Pesca, Foreste – Area di Servizio Fitosanitario Regionale – Innovazione in Agricoltura”, raggiungibile al seguente indirizzo PEC: agrifitosanitario@pec.regione. lazio.it

Sull’Albo pretorio del Comune di Civitavecchia è stata pubblicata la Determinazione della Regione Lazio con un allegato esplicativo e foto che aiutano a riconoscere la “Toumeyella parvicornis”, al fine di arginare i danni provocati. Pertanto, si invitano i cittadini a prenderne visione.