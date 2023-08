"Sul lungomare di Ladispoli non si riesce neanche a parlare per la musica ad alto volume" • Terzo Binario News

Segnalazione di una cittadina sulla malamovida di lungomare Regina Elena, che lamenta la mancanza di controlli

“Ho letto la segnalazione fatta il primo Agosto 2023 “Malamovida a Ladispoli, musica fino alle 2.30 di notte” riferita al locale-discoteca all’aperto su Lungomare Regina Elena, che ho riconosciuto.

Condivido pienamente la segnalazione fatta dal povero cittadino arrabbiato per i continui schiamazzi che si verificano 7 giorni su 7, se non ricordo male l’ordinanza comunale per la diffusione sonora e gli intrattenimenti musicali, prevede orari differenti nei giorni della settimana (da domenica a giovedì non oltre le ore 24.00) e per il week-end (venerdì e sabato non oltre 01.00) sullo “stop della musica”; senza parlare della ridicola rettifica comunale, che permette di continuare per un’altra ora, con la promessa di ridurre il volume, ma sembra che anche questo non venga rispettato dai gestori.

Passando a piedi nel tratto accanto al locale non si riesce a parlare per l’assordante livello di musica, non oso immaginare i poveri abitanti delle case vicine.

Possibile che non ci siano mai controlli da parte delle autorità competenti?

Grazie”

Lettera firmata

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it