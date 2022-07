"Sul Dopo di Noi Grando spende parole ma non spiega cosa intende fare" • Terzo Binario News

Intervento di Miriam De Lazzaro di Ladispoli Cambia

“Ho letto il programma di Grando, dal mio punto di vista è basato soprattutto su una politica di ordinaria amministrazione.

Al di là dei vanti di ciò che ha fatto nel primo mandato e non è tutta farina del suo sacco, leggo solo parole, fiumi di parole.

Partendo proprio dall’argomento più importante a livello territoriale, quando scrive: “Ci impegneremo per fare in modo che la variante al PRG venga definitivamente approvata dalla regione Lazio”, mi viene da sorridere perché per far sì che la Regione approvi la variante bisogna rispettare tutte le procedure di valutazione date dagli strumenti della Vas e del PTPR.

Anche ieri in consiglio comunale ho visto un sindaco in difficoltà, sicuramente si giustificherà perché era tardi, ma sta di fatto che non ha risposto a nessuna delle domande che gli sono state rivolte.

Neanche alla più importante a livello sociale, posta dalla consigliera Amelia Mollica Graziano sul Dopo di Noi. Infatti nel programma è scritto che “ci sarà un’apertura di un centro diurno e di un ufficio per la realizzazione di percorsi di indipendenza delle persone con disabilità”.

Ecco vorrei che spiegasse a tutti i cittadini che cosa intende con queste soluzioni e comunicasse il perché non intende realizzare un’opera che, come prevista della Legge regionale 112/2016, è a costo zero per il comune e risponde realmente all’esigenze di queste persone e delle loro famiglie.

Bene gli interventi dei consiglieri d’opposizione, che oltre a dare la loro disponibilità su soluzioni propositive a favore della città, hanno evidenziato diversi pecche da parte dell’amministrazione sempre riguardo la sanità, il sociale e i posti di lavoro, citando ad esempio una casa di riposo per anziani, un progetto pronto per essere attuato e portato in consiglio comunale per presa d’atto. Ma probabilmente a Grando non interessa realizzare opere di elevata importanza sociale?

Diversamente per alcuni consiglieri di maggioranza vorrei ricordare che hanno vinto le elezioni e che non hanno più bisogno di raccontare quel che hanno fatto nella passata consiliatura e soprattutto che non si giustifichino più per quel che hanno ereditato dal passato, facciano vedere se questa volta, anche con il covid, con cui purtroppo dobbiamo continuare a convivere o con la guerra, che speriamo finisca presto, saranno in grado di governare meglio della volta passata.

Bisognerebbe anche interrogare qualche consigliere e consigliera di maggioranza su alcune tematiche importanti per la città, potremmo così udire, forse, il suono della sua voce.

In ogni caso auguro buon lavoro a tutti gli eletti di buona e sana volontà”.

Miriam De Lazzaro

Ladispoli cambia