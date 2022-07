Nasce DRIM, venerdì 15 open day al campo "Daniele Mataloni" • Terzo Binario News

Dalla collaborazione tra la DM84 Cerveteri e la RIM sport nasce DRIM, un progetto che parte da valori e visione condivisi. Siamo infatti convinti che si possa insegnare il gioco del calcio in maniera qualitativa, senza perdere di vista i valori educativi che lo sport deve trasmettere.

A questo scopo la RIM sport ha deciso di dare ai ragazzi la possibilità di continuare il percorso iniziato con la scuola calcio al campo sportivo comunale “Daniele Mataloni” in gestione alla DM84 Cerveteri.

Per la stagione 2022/2023 saranno composte due squadre di esordienti 2010 ed una di giovanissimi 2008/2009.

A tal proposito venerdì 15 è previsto un open day per tutti i ragazzi interessati. L’appuntamento è per le ore 18:00 al campo “Daniele Mataloni” in via della piscina 36, località due casette

Direttore sportivo Massimo Paolangeli 3395631764

Responsabile del progetto Andrea Oliva 3282794928