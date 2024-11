Esplorando gli strumenti di gioco responsabile nei casinò online • Terzo Binario News

Negli ultimi anni, il gioco d’azzardo online è cresciuto in maniera esponenziale. Secondo recenti dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel 2021 la spesa per il gioco online in Italia ha raggiunto i 3,3 miliardi di euro, con un aumento del 35% rispetto al 2020.

Parallelamente alla crescita del mercato, è aumentata anche l’attenzione al tema del gioco responsabile. I player più attenti e coscienziosi si pongono domande su come divertirsi senza rischi eccessivi per la propria situazione personale. Anche i casinò migliori hanno colto questo bisogno, implementando funzionalità specifiche.

In questo approfondimento esploreremo nel dettaglio gli strumenti di gioco responsabile più diffusi nei portali di gambling come StarVegas Italia , cercando di capire come funzionano e quali vantaggi offrono ai giocatori.

Tipologie di strumenti per il gioco responsabile

Gli operatori mettono a disposizione degli utenti varie soluzioni pensate per aiutarli a tenere sotto controllo abitudini e spese di gioco. Ecco le principali:

Limiti di deposito

Consentono di definire tetti massimi per i versamenti nel proprio account, su base giornaliera, settimanale o mensile. Ad esempio, è possibile impostare un limite massimo di 200 euro alla settimana. Superata questa cifra, non saranno consentiti ulteriori depositi fino alla settimana successiva.

Timeout

Permettono di impostare pause obbligatorie nel gioco della durata scelta dal giocatore. Ad esempio, dopo un’ora di gioco il sistema bloccherà l’account per 15 minuti. Scaduto il timeout, sarà possibile riprendere.

Autoesclusione

È la forma più drastica di controllo: consente di chiudere temporaneamente o permanentemente il proprio account di gioco, stabilendo in anticipo la durata dell’esclusione.

Contatori e statistiche

Mostrano dati in tempo reale sulle proprie abitudini di gioco: tempo trascorso, puntate effettuate, vincite e perdite accumulate. Aiutano il player ad avere maggiore consapevolezza.

Analizziamo ora più nel dettaglio ciascuna di queste funzionalità.

Limiti di deposito

I limiti sui depositi rientrano tra le soluzioni più efficaci per tenere sotto controllo la propria spesa di gioco.

Consentono di stabilire dei tetti precisi agli importi versati nel proprio account, su base giornaliera, settimanale o mensile. Una volta raggiunto il limite, il sistema bloccherà qualsiasi ulteriore deposito fino al periodo successivo.

Ad esempio, è possibile impostare questi limiti:

50 euro al giorno

200 euro a settimana

500 euro al mese

In questo modo, dopo aver versato 50 euro in un singolo giorno, non sarà possibile effettuare altri depositi per le successive 24 ore. E così via.

Ovviamente, i limiti possono essere modificati in qualsiasi momento. L’importante, però, è fissarli in un momento “freddo”, lontano dalla tentazione di alzare il budget nel picco dell’eccitazione.

Timeout obbligatori

Il meccanismo dei timeout forzati è piuttosto intuitivo: il giocatore decide in anticipo la durata massima della sessione di gioco e, una volta scaduto il tempo prestabilito, l’accesso al conto viene automaticamente sospeso per il periodo stabilito.

Per farne un esempio concreto:

Durata sessione: 1 ora

Timeout successivo: 15 minuti

In questo scenario, si potrà giocare liberamente per un’ora. Allo scadere dei 60 minuti, l’account verrà bloccato per un quarto d’ora. Per riprendere a puntare, bisognerà attendere i 15 minuti di timeout.

Anche in questo caso, la durata della sessione e quella delle pause sono modificabili in ogni momento. Attivare questa funzione aiuta a interrompere il flusso del gioco e riflettere con più lucidità sulle proprie azioni.

Autoesclusione

Probabilmente è la soluzione più drastica tra quelle analizzate: sospende completamente l’account di gioco per un periodo scelto dal giocatore, che può variare da un minimo di 6 mesi a un massimo di 5 anni. È possibile, inoltre, optare per l’autoesclusione definitiva.

Richiedendo l’autoesclusione si comunicherà al casinò online la volontà improrogabile di chiudere il conto di gioco, senza possibilità di riattivarlo prima della scadenza prestabilita.

Il bello di questo strumento è che la richiesta è irreversibile: raggiunto il termine stabilito, l’account non si riattiverà in automatico, ma sarà necessario contattare il servizio assistenza e confermare esplicitamente la volontà di tornare a scommettere.

Ciò consente di prendersi una pausa significativa ed evitare decisioni avventate dettate dall’impulso del momento. Prima di riaprire il conto si potrà riflettere a lungo, con la necessaria lucidità.

Contatori di sessione e statistiche

Quasi tutti gli operatori mettono a disposizione cronometri che consentono di monitorare in tempo reale dati come:

Tempo trascorso su quel casinò

Somma complessiva delle puntate

Importo depositato nella sessione

Perdite accumulate

Spesso sono disponibili anche dati più di dettaglio, ad esempio relativi al singolo gioco.

Consultare queste statistiche aiuta senza dubbio ad avere una percezione più realistica delle proprie abitudini di gioco. A volte ci si può far trasportare dall’eccitazione del gambling senza rendersi conto di quante ore o euro si sono spesi. I contatori servono proprio a this: riportare coi piedi per terra!

Conclusioni

In sintesi, abbiamo visto che i casinò più attenti al gioco responsabile mettono a disposizione degli utenti svariate funzionalità utili per tenere sotto controllo tempo e denaro spesi.

Questi strumenti sono facoltativi, sta al giocatore attivarli e usarli con costanza. Tuttavia, possono rivelarsi molto utili per divertirsi con maggiore consapevolezza ed evitare brutte sorprese.

Il primo passo è informarsi sulle varie opzioni offerte dai singoli operatori e capire quali fanno al caso proprio. I limiti sui depositi, i timeout e i blocker automatici sono tra le soluzioni più efficaci per molti player.

In definitiva, il gioco online non deve per forza essere fonte di rischi incontrollati. Grazie agli strumenti che abbiamo analizzato, è possibile puntare in modo più responsabile, senza rovinarsi.

Sta solo al giocatore sfruttare con intelligenza e costanza queste preziose risorse messe a disposizione dai migliori portali di gambling online.