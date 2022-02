Stop al gas a Torre Nord, Lista Civica Zingaretti: "Ora pensiamo all'idrogeno verde" - Terzo Binario News

“La notizia dello stop alla riconversione a gas della centrale Enel di Civitavecchia è un’ottima notizia per una comunità che da decenni subisce pesanti servitù per le numerose attività ad alto impatto ambientale, in un territorio legato storicamente al grande traffico navale del porto, tra i più grandi del Mediterraneo, al quale si sono aggiunte nel tempo le centrali termoelettriche, gli impianti di trattamento rifiuti e poli industriali altamente inquinanti. Un risultato per il quale ci battevamo da tempo”. Così in una nota Marta Bonafoni, Gino De Paolis e Gianluca Quadrana consiglieri della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio.

“Questa scelta da parte di Enel, rappresenta senza dubbio una sfida per superare la dipendenza energetica dalle fonti fossili. in linea con la strategia Fit for55 dell’Unione Europea. La grave crisi legata all’aumento dei prezzi della bolletta energetica, ci dice che il nostro Paese deve imprimere una fortissima accelerazione nella produzione energetica da fonti rinnovabili”.

“In questo quadro andrebbe certamente verificata la possibilità di riconvertire quel sito per la produzione di idrogeno verde, che rappresenta senza dubbio una delle risorse per rendere più efficiente il processo di decarbonizzazione, in linea con i target fissati dell’UE. Ciò consentirebbe l’opportunità di sviluppare tecnologie pulite per il trasporto navale, essendo la portualità, insieme all’industria pesante, uno dei settori più fortemente energivori”.