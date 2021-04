Stage e riforma Pubblica amministrazione: Next Etruria ne parlerà con l'Onorevole Chiara Gribaudo e Federico Trastulli - Terzo Binario News

Anche questa settimana torna il consueto appuntamento online con i ragazzi di Next Etruria, che venerdì sera affronteranno la questione del lavoro giovanile, con uno sguardo attento sulla modifica dei contratti d apprendistato e l’ imminente ricambio generazionale che avverrà nella pubblica amministrazione. I ragazzi di Tarquinia intervisteranno i due ospiti della serata, l’ Onorevole Chiara Gribaudo, membro della Segreteria nazionale PD e componente della XI commissione: lavoro pubblico e privato, della Camera dei deputati, prima firmataria della proposta di legge sullo snellimento, sburocratizzazione e ammodernamento del contratto di apprendistato, e Federico Trastulli, sindacalista e segreterio nazionale UIL PA, esperto di politiche attive del lavoro e già coordinatore UIL PA MIBACT nei tavoli tecnici nazionali.

Si parlerà della modifica del contratto di apprendistato ,di riforma Brunetta e di come questa possa influire sul reclutamento della nuova classe dirigente pubblica. Nel giro di 5 anni si prevede l’ ingresso di 500 mila giovani nella Pubblica amministrazione, con un ricambio generazionale senza precedenti. Digitalizzazione, semplificazione ed efficienza, questi sono gli obiettivi ai quali far riferimento nel nuovo corso della PA, in linea con i dettami richiesti dall’Europa. L’ associazione NextEtruria, convinta dell’ importanza che questi eventi online rivestono nell’ambito di una maggiore e più competente comunicazione sui temi di politica giovanile, rinnova l’appuntamento a venerdì 30 Aprile alle ore 21.00 sull pagina Facebook di NextEtruria, con l’auspicio di offrire un confronto serio e esaustivo sui temi citati.

Associazione NextEtruria