Stadio Roma: Pietralata o Fiumicino - Terzo Binario News

L’altra ipotesi è Tor Vergata

Stadio Roma: Pietralata o Fiumicino. Queste due ipotesi in ballo. Anche se ce ne è una terza, ovvero Tor Vergata. A rivelarlo è l’agenzia Dire.

Stadio Roma: le ipotesi

“Sembra avere tutte le carte in regola, l’area di Pietralata-Sdo, a poche centinaia di metri dalla stazione Tiburtina, per diventare l’area deputata ad ospitare il nuovo stadio della Roma made in Friedkin” ha scritto Emiliano Pretto della Dire, aggiungendo: “In Comune si è già iniziato a ragionare sulle aree potenziamente idonee. E sono due quelle che sembrano potercela fare: Pietralata e Tor Vergata”.

Pietralata, difatti, “è un grande quadrilatero compreso tra via dei Monti Tiburtini, via dei Monti di Pietralata, via dei Durantini e via Carlo Amoretti, quest’ultima in via di realizzazione. Una zona rientrata nella lista dei terreni ‘papabili’ anche prima che il precedente patron della Roma, James Pallotta, scegliesse Tor di Valle”.

E poi Fiumicino: “sullo sfondo, come terza scelta, l’ipotesi di Fiumicino: un’area già al centro di diversi incontri, l’anno scorso, tra il sindaco Esterino Montino e i neo proprietari della Roma. La zona si troverebbe non troppo distante dall’aeroporto, a pochi metri dall’autostrada e sulla direttrice della FL1. Basterebeb aggiungere una stazione. Un’altra carta da giocare se Tor Vergata e Pietralata dovessero rivelarsi troppo complesse”.