Stadio comunale di Santa Marinella quasi pronto - Terzo Binario News

Il Comunale A di Santa Marinella sarà inaugurato entro la fine di ottobre. Questa la scadenza programmata dall’amministrazione della Perla, con l’impianto ormai quasi pronto. Infatti è in corso la posa dell’erba sintetica e l’operazione richiederà pochi giorni di lavoro.

Ma soprattutto si sta mettendo mano a tribuna e spogliatoi, così da tagliare il nastro del redivivo campo sportivo in piena funzionalità.

La novità dei lavori a spogliatoi e gradinata la snocciola il sindaco Pietro Tidei: «La superficie di gioco è pressoché ultimata – spiega il primo cittadino – adesso si sta ripulendo la pista e ricucendo un taglio che si era formato sul tartan. Per quanto riguarda gli spogliatoi, abbiamo investito 68mila euro, reperiti nelle economie sulle opere pubbliche.

Una spesa non prevista, in quanto l’idea originaria era quella di utilizzare i locali del PalaDeAngelis situati lì a fianco». Ciò avrebbe comportato il passaggio degli atleti da un impianto all’altro, con conseguente rischio di contatto con il pubblico. «Non solo, andava pure installato un cancello e la soluzioni non sarebbe piaciuta al Coni. Allora meglio restaurare gli spogliatoi, che tanto andavano comunque sistemati».

Un capitolo a parte lo merita la tribuna: «Da dieci anni ci sono perdite copiose alle spalle degli spalti che nessuno, Acea compresa, ha mai tappato. Gli imprevisti sono all’ordine del giorno ma il non essere intervenuti sulle perdite è colpa delle amministrazioni precedenti ma anche nostra. Le tribune sono fradice e non appena si saranno asciugate, verranno posizionati i seggiolini sugli spalti». Quindi terminato il posizionamento delle sedute in plastica e sistemati gli spogliatoi, lo stadio di via delle Colonie potrà tornare ad essere fruibile e ci vorranno almeno una ventina di giorni, compresa l’omologazione.

«A causa del Covid si sono persi 8 mesi ma ora ci siamo. Tra l’altro una bolletta di qualche migliaio di euro ha fatto scoprire un pozzo che potrebbe essere la fonte per irrigare il campo B situato in collina e ora sede del Santa Marinella Rugby. Si sta costruendo una realtà ovale bellissima e con quell’acqua si può seminare il campo facendoci crescere l’erba naturale», la conclusione di Pietro Tidei.