Tolfa Cambia, incontro pubblico domani al polo museale - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

“Proviamo a cambiare le cose. Realizziamo un futuro per le nuove generazioni” con questo slogan la lista civica “Tolfa Cambia” in corsa per le imminenti elezioni amministrative per il comune collinare invita i cittadini all’incontro di venerdì 24 settembre alle ore 18.30 al Polo museale.

L’incontro pubblico con gli elettori, a quali sarà offerto un aperitivo. ha il tema “Un filo diretto con la Regione per progettare il futuro di Tolfa” ed infatti interverranno i consiglieri regionali Michela Califano ed Emiliano Minnucci, oltre al segretario del Pd locale Sharon Carminelli, il candidato sindaco Mario Curi, oltre a tutti candidati della lista 2.

Gli argomenti su cui si focalizzerà l’incontro saranno la pista ciclopedonale tra Tolfa e Allumiere, il parco pubblico comunale alle sorgenti del Bagnarello, un nuovo piano regolatore all’altezza delle future sfide di sviluppo, la sistemazione delle strade rurali comunali, la proposta dell’istituzione di una riserva naturale regionale quella di revisione dei confini della zona a protezione speciale Zps. Si parlerà poi dello sviluppo che la lista ha pensato per Tolfa e naturalmente saranno bene accette le proposte dei cittadini.