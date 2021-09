Ridolfi a De Angelis e Orsomando: "Mai risposto sulla Festa del Vino, se vogliono accedano agli atti" - Terzo Binario News

“Nego qualsiasi colloquio avvenuto tra me ed i consiglieri Comunali De Angelis Aldo e Salvatore Orsomando avente come argomento la nota stampa inviata dai due esponenti di opposizione.

Posso confermare un breve colloquio con il solo consigliere Orsomando Salvatore avvenuto a Ladispoli in prossimità del suo bar sul marciapiede pubblico dove, è bene precisare, a richiesta di chiarimenti riguardanti l’evento della festa del vino e dell’uva dei colli ceriti ero io che rispondevo al consigliere Salvatore Orsomando che essendo lui stesso consigliere comunale avrebbe potuto accedere a tutti gli atti necessari per sciogliere ogni suo dubbio ed eventualmente presentare una interrogazione in aula dove ognuno di noi come assessori interessati all’organizzazione dell’evento avremmo sciolto ogni sua perplessità.

Preciso, inoltre che sono diversi mesi che non incontro di persona il consigliere Aldo De Angelis se non nelle sedi istituzionali quali convocazioni di consiglio comunale, peraltro senza aver con lo stesso scambiato alcun colloquio se non limitatamente ad un saluto di rispetto.

Appreso di una presunta denuncia alle autorità competenti, precisando di essere a completa disposizione della Magistratura, mi riservo, tuttavia, di tutelare i miei diritti in tutte le sedi competenti sia a garanzia del mio nome che del ruolo istituzionale che ricopro, anche eventualmente contro terzi che hanno strumentalizzato false affermazioni probabilmente al solo fine di ottenere maggior visibilità per fini a me comunque sconosciuti”.

assessore attività produttive e sviluppo economico Cerveteri Luciano Ridolfi