Sport di Cerveteri unito per l’Ucraina, partito ieri il maxi carico di medicinali - Terzo Binario News

La FIDAL Lazio al Campo Enrico Galli per ritirare i generi di assistenza raccolti dalla Cerveteri Runner, RIM e Ladispoli Calcio

Nuovo carico di solidarietà partito da Cerveteri con destinazione Ucraina. Nella giornata di ieri, lunedì 7 marzo, la FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera è venuta a ritirare i medicinali che per tutta la settimana la G.S. Cerveteri Runner di Loredana Ricci, con lo straordinario sostegno della RIM Cerveteri e del Ladispoli Calcio hanno raccolto tra tesserati e simpatizzanti per inviare un sostegno concreto e tangibile alla popolazione ucraina vittima della guerra.

A complimentarsi con l’iniziativa è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, che dichiara: “Il mondo dello sport si è immediatamente mobilitato in sostegno del popolo ucraino. Con Loredana Ricci, da sempre c’è un rapporto di grande e forte collaborazione nel campo del sociale. A lei si sono unite anche la RIM Sport e il Ladispoli Calcio, che ringrazio davvero di cuore per essersi messi immediatamente a disposizione dimostrando grande cuore e generosità”.

“In questi giorni l’intera comunità di Cerveteri si è mossa in maniera straordinaria – prosegue il Sindaco Pascucci – con le iniziative portate avanti dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, insieme ad altre realtà come il CDZ Valcanneto e tante altre iniziative collegate, come ad esempio quella portata avanti dal Centro di Solidarietà Cerveteri, in pochissimi giorni dalla nostra città è partita una quantità di aiuti davvero importante, che auspichiamo possa rappresentare un conforto per tutte le famiglie che stanno vivendo il dramma della guerra”.

“Ricordo – conclude Pascucci – che è sempre possibile donare e sostenere la causa, recandosi presso il punto di raccolta del Gruppo Comunale di Protezione Civile allestito in Via del Lavatore n.3 e aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Sin da ora, grazie di cuore a tutti!”.