Spari a Tor Bella Monaca. È quanto accaduto poco dopo le 16 di martedì 30 marzo, in via Dell’Archeologia. Da una prima ricostruzione, un pregiudicato di 38 anni è stato ferito a un gluteo, a quanto pare non in maniera grave.

All’arrivo dei carabinieri, l’uomo era già stato accompagnato al Policlinico di Tor Vergata. Sul posto i militari della stazione locale e della Compagnia di Frascati.

c.b.