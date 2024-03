Spari a Roma: gambizzati due giovani in via Casilina (FOTO) • Terzo Binario News

Spari in via Casilina, a Roma, nella zona di Borgata Finocchio. Due giovani di 26 anni, originari dell’Albania, entrambi con precedenti per droga, sono stati gambizzati. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, sabato 2 marzo, nelle vicinanze di un bar.

Secondo quanto raccontato dai due ai carabinieri, sarebbero stati affiancati da un’auto con a bordo un uomo, che è sceso e ha sparato. I 26enni si trovavano su una vettura a noleggio.

I due non sarebbero in pericolo di vita. Indagano i militari dell’Arma del Nucleo investigativo di Frascati. Almeno quattro i colpi esplosi.