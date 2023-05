Solidarietà all'Emilia Romagna, il 5 comincia la raccolta del Comune di Civitavecchia • Terzo Binario News

Come annunciato qualche giorno fa, l’Amministrazione comunale di Civitavecchia ha deciso di organizzare una raccolta di beni di prima necessità per portare soccorso alle popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione.

«Grazie al sostegno di tanti volontari» ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei, «siamo riusciti a renderci disponibili per la raccolta a partire da lunedì 5 giugno a sabato 17 giugno. Chi vorrà sostenere l’iniziativa potrà consegnare quanto raccolto nella sede delle associazioni in via Giuseppe Giusti 22, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; il sabato solo di mattina dalle ore 10,00 alle 12,00».

Ricordiamo che ciò di cui c’è più bisogno sono i prodotti per l’igiene personale, indumenti nuovi, generi alimentari pannolini per bambini, assorbenti intimi, prodotti per la pulizia e lo sgombero come stivali, guanti, stracci per pavimenti, secchi, pale, buste per l’immondizia, tute da lavoro, tira acqua, occhiali protettivi, carriole, spazzolini. E poi ancora prodotti alimentari a lunga scadenza.

«Voglio ringraziare» ha concluso l’assessore, «tutte le associazioni e i cittadini che si renderanno disponibili in quest’opera di aiuto».