Solidarietà, a Civitavecchia in tanti a supporto de "Il Ponte" • Terzo Binario News

Ancora un successo la serata di beneficenza ospitata alla sede di Via Veneto del Centro di recupero fondato da don Smacchia

di Cristiana Vallarino

Puntuale, come ormai da anni, è arrivata la serata di beneficenza “Stare insieme” organizzata e ospitata da “Il Ponte”, nel cui salone a via Veneto, a Campo dell’Oro, venerdì sono stati apparecchiati decine di tavoli per accogliere a cena oltre 150 persone.

Ad aprire la serata i saluti dell’associazione da parte di Bibi Marasà e poi del presidente Pietro Messina. Interventi brevi che hanno ricordato gli obiettivi del Centro creato da don Smacchia, con cui hanno ringraziato tutti quanti contribuiscono e collaborano alla riuscita dei programmi finalizzati al recupero di giovani e giovanissimi con storie di dipendenze. Messina ha salutato le personalità in sala, a cominciare dal sindaco Marco Piendibene con gli assessori Antonella Maucioni e Patrizio Scilipoti, anche presidente della Compagnia Roma di cui c’era una rappresentanza. E ancora il presidente della Fondazione Cariciv ingegner Gaetano Starace e la presidente onoraria Gabriella Sarracco e alcuni rappresentanti del Lions Club locale.

Rosa, che fa parte del progetto Coccinelle dedicato alle ragazze madri, ha spiegato la scelta di regalare ai commensali una piccola candela a forma di fiore, fatta da loro: “Simbolo del nostro percorso di luce in fondo alla strada”. Letizia, della Comunità, ha poi illustrato il menù della cena, sempre no alcool, tutta a base di pesce. Ai tavoli e ai fornelli, guidati dal cuoco amico de “Il Ponte”, Vincenzo Pasquinelli, un pool di ragazzi della Comunità.

Prima di servire il secondo, si è tenuta l’estrazione della lotteria per assegnare alcuni dei quadri in palio, esposti in precedenza nel giardino. Sia quelli offerti dal consueto gruppo di artisti sia quelli realizzati dai ragazzi guidati da Giancarlo Pucilli.

Alla cena erano presenti gli operatori del Centro, che ha pure una sede per la prima accoglienza in via Amba Aradam, e i molti volontari che in vario modo supportano “Il Ponte”, come il gruppo di docenti che si occupa del settore studio coordinato da un’insegnante distaccata dal Ministero. L’anno passato era Donella Luzzetti, ora è Silvia De Clementi.

“Anche quest’anno abbiamo rinnovato una tradizione voluta oltre dieci anni fa dal nostro caro Don Egidio – il commento del presidente avvocato Messina -. Una serata all’insegna della amicizia e della solidarietà per sostenere le attività della Associazione che vanno oltre gli impegni del programma terapeutico-residenziale a favore dei minori ed adolescenti ospitati nella comunità. Autorità e rappresentanti delle Istituzioni che più ci sono vicine si sono lasciati coinvolgere accanto ai volontari, ai professori, agli operatori e, soprattutto ai ragazzi ed alle ragazze della comunità in un momento di convivialita’ partecipando con interesse alla lotteria che ha distribuito quadri donati da artisti locali che hanno conosciuto Don Egidio e lo hanno ammirato per il suo grande carisma e la sua passione verso i giovani bisognosi di cure e di amore….”.

I ricavati di sottoscrizione e cena andranno al Progetto di Formazione “Il mio futuro” che crea borse lavoro e di studio per aiutare gli ospiti della Comunità (sono attualmente 45) e della Coccinella (8 mamme con 6 bambini tra sei mesi e cinque anni) a reinserirsi nella società, al termine dell’articolato e lungo percorso del loro recupero. Naturalmente per aiutare il Centro, che conta solo su basici fondi pubblici, si può fare una donazione col 5Xmille al codice fiscale 91041400580.