Sociale a Bracciano, firmata la convenzione per il progetto Nuova Era • Terzo Binario News

Apposta la firma della Convenzione del progetto PNRR – Nuova ERA con l’ATI composta da CONSOL Consorzio di Cooperative Sociali e Centro per L’Autonomia, insieme al Comune di Bracciano come Comune Capofila del Distretto 4.3, per l’attuazione dii percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Il progetto Nuova ERA si pone l’ambizioso obiettivo di fornire percorsi di autonomia e residenzialità per 12 persone con disabilità, appartenenti al territorio dei 5 comuni del Distretto 4.3. Attraverso la costruzione di progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa, il progetto mira a facilitare l’abitare in autonomia per queste persone, presso 2 gruppi appartamento messi a disposizione dalla Coop. Edilizia Il Trifoglio, in seguito a una Manifestazione di interesse.

In occasione della firma della Convenzione, l’Assessore alle Politiche sociali, Inclusione e Accoglienza del comune Capofila Massimo Guitarrini ha dichiarato:

“Grazie a questa preziosa collaborazione tra l’Ufficio di Piano del Distretto Roma 4.3, CONSOL Consorzio di Cooperative Sociali, Il Centro per L’Autonomia, l’associazione Formae Mentis APS e naturalmente l’importante disponibilità del Trifoglio, le persone coinvolte potranno beneficiare di un ambiente accogliente e sicuro, che promuove l’autonomia e la partecipazione attiva nella comunità.

Insieme alla Capo Area delle Politiche Distrettuali, la Dott.ssa Simona Di Paolo, e allo staff dell’Ufficio di Piano, abbiamo abbracciato con entusiasmo la Co-progettazione come approccio innovativo per la gestione condivisa dei servizi come questi.

Questa scelta, applicata per la prima volta nel Comune di Bracciano, è stata fondamentale per permettere il coinvolgimento di tutte le parti interessate nella realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Sono felice del fatto che questo percorso di condivisione, che abbiamo fortemente supportato come Comuni del Distretto 4.3, ha anche permesso di superare una situazione bloccata da circa 30 anni riguardante gli appartamenti per il Co-Housing e Vita Indipendente di Via Varisco di Bracciano. Questo progetto rappresenta un passo significativo nel percorso di inclusione delle persone con disabilità, garantendo loro l’opportunità di vivere in autonomia e di essere pienamente parte attiva della nostra comunità.

La Convenzione che abbiamo firmato oggi per conto del Distretto 4.3 con l’ATI CONSOL Consorzio di Cooperative Sociali e Centro per L’Autonomia è un chiaro segnale del nostro impegno comune per costruire una società più inclusiva e rispettosa delle diversità.

Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere questo progetto una realtà tangibile. Lavorando insieme, siamo riusciti a superare le sfide e a trovare soluzioni innovative per favorire l’autonomia delle persone con disabilità.

Il progetto Nuova ERA diventerà un modello ispiratore per altre iniziative simili nel territorio, dimostrando che, con la collaborazione e la volontà di fare la differenza, possiamo costruire una società inclusiva dove tutti possano realizzare i propri sogni e aspirazioni.

Ci impegniamo a seguire con attenzione l’attuazione dei percorsi di autonomia per persone con disabilità nel Progetto Nuova ERA, e siamo convinti che i risultati ottenuti costituiranno un modello virtuoso per altre iniziative simili. Infatti come Distretto 4.3, siamo riusciti ad intercettare ulteriori 715.000 € del PNRR per replicare il progetto che vedrà come destinatari altre 12 persone con disabilità inserite nei percorsi di autonomia e di inclusione sociale”.