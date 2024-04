Sistemazione del semaforo in via della Scafa, dalle 7 alle 17 cambio di viabilità a Fiumicino • Terzo Binario News

La Soc. Engie spa dovrà effettuare lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto semaforico posto all’intersezione tra via della Scafa e Via Trincea delle Frasche.

Dal 19/04/2024 dalle 07.00 alle 17.00 e fino a fine lavori, verrà quindi istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria, necessaria per l’esecuzione dei lavori.

– Chiusura della immissione da e per Trincea delle Frasche da Via della Scafa, Via dell’Aeroporto e Via Monte Cengio. L’impianto semaforico durante le lavorazioni verrà messo a lampeggio.