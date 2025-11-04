Sinistra Italiana di Tarquinia sulla revoca delle deleghe all’assessora Monica Calzolari • Terzo Binario News

Dalla sezione di Sinistra Italiana di Tarquinia riceviamo una nota in merito aalla revoca delle deleghe alla Calzolari.
“La sezione di Sinistra Italiana di Tarquinia esprime profonda
amarezza e sconcerto per la decisione del Sindaco Francesco
Sposetti di revocare le deleghe all’assessora Monica Calzolari
espressione di AVS in amministrazione, una scelta che
consideriamo ingiustificata nel merito e politicamente miope nel
metodo.
Monica Calzolari ha rappresentato, in questi mesi, una delle poche
voci autenticamente innovative dell’amministrazione comunale,
portando avanti con competenza e passione un progetto culturale
di ampio respiro, capace di valorizzare Tarquinia come città d’arte,
di memoria e di dialogo.
Le sue iniziative hanno restituito dignità e visibilità al tessuto
culturale cittadino, costruendo legami con associazioni, scuole,
operatori e realtà artistiche locali.
Forse questo è stato il suo torto più grande, visto che la titolarità
dell’assessorato alla cultura era in capo al primo cittadino?
Revocare le sue deleghe significa colpire una visione aperta,
progressista e partecipata della cultura, che aveva finalmente
restituito entusiasmo e prospettiva alla città.
È una decisione tanto più grave perché non motivata da alcuna
ragione amministrativa concreta, ma da logiche di potere e da un
crescente disagio politico interno alla maggioranza, dovuto ad un
disegno politico preciso e sempre più evidente che voleva AVS ai
margini dei processi decisionali sulle grandi scelte e di indirizzo per
Tarquinia.
Il sindaco Sposetti, invece di valorizzare le competenze e il lavoro
svolto, ha preferito imboccare la strada della chiusura e
dell’autoreferezialità, indebolendo l’immagine e la credibilità della
propria giunta.
Stracciando un progetto politico di respiro nazionale il campo
largo, faticosamente messo in piedi dalle forze politiche principali
di Tarquinia, PD, 5 Stelle e AVS oggi decisamente meno credibile
come vera alternativa allo schieramento di centro destra.
Un errore politico che danneggia non solo chi lo subisce, ma
l’intera comunità tarquiniese.
Come Alleanza Verdi e Sinistra di Tarquinia, rivendichiamo con
orgoglio l’impegno e la qualità del lavoro di Monica Calzolari e
continueremo a sostenere la sua visione di una Tarquinia più colta,
inclusiva e attenta ai beni comuni.
Riteniamo che la cultura non possa essere terreno di vendette o di
calcoli di convenienza, ma debba restare pilastro della crescita
democratica e civile della nostra città.
O peggio rimanere schiacciata da una evidente approssimazione
nell’affrontare fisiologiche, normali, differenze di visione sulle
grandi scelte per il paese, termometro di una vera incapacità di
discussione, di approfondimento e mediazione, di una scarsa
volontà di considerare le differenze una occasione di arricchimento
come ogni spirito democratico avrebbe il dovere di sentire”.