Sinistra Italiana di Tarquinia sulla revoca delle deleghe all’assessora Monica Calzolari • Terzo Binario News

Dalla sezione di Sinistra Italiana di Tarquinia riceviamo una nota in merito aalla revoca delle deleghe alla Calzolari.

“La sezione di Sinistra Italiana di Tarquinia esprime profonda

amarezza e sconcerto per la decisione del Sindaco Francesco

Sposetti di revocare le deleghe all’assessora Monica Calzolari

espressione di AVS in amministrazione, una scelta che

consideriamo ingiustificata nel merito e politicamente miope nel

metodo.

Monica Calzolari ha rappresentato, in questi mesi, una delle poche

voci autenticamente innovative dell’amministrazione comunale,

portando avanti con competenza e passione un progetto culturale

di ampio respiro, capace di valorizzare Tarquinia come città d’arte,

di memoria e di dialogo.

Le sue iniziative hanno restituito dignità e visibilità al tessuto

culturale cittadino, costruendo legami con associazioni, scuole,

operatori e realtà artistiche locali.

Forse questo è stato il suo torto più grande, visto che la titolarità

dell’assessorato alla cultura era in capo al primo cittadino?

Revocare le sue deleghe significa colpire una visione aperta,

progressista e partecipata della cultura, che aveva finalmente

restituito entusiasmo e prospettiva alla città.

È una decisione tanto più grave perché non motivata da alcuna

ragione amministrativa concreta, ma da logiche di potere e da un

crescente disagio politico interno alla maggioranza, dovuto ad un

disegno politico preciso e sempre più evidente che voleva AVS ai

margini dei processi decisionali sulle grandi scelte e di indirizzo per

Tarquinia.

Il sindaco Sposetti, invece di valorizzare le competenze e il lavoro

svolto, ha preferito imboccare la strada della chiusura e

dell’autoreferezialità, indebolendo l’immagine e la credibilità della

propria giunta.

Stracciando un progetto politico di respiro nazionale il campo

largo, faticosamente messo in piedi dalle forze politiche principali

di Tarquinia, PD, 5 Stelle e AVS oggi decisamente meno credibile

come vera alternativa allo schieramento di centro destra.

Un errore politico che danneggia non solo chi lo subisce, ma

l’intera comunità tarquiniese.

Come Alleanza Verdi e Sinistra di Tarquinia, rivendichiamo con

orgoglio l’impegno e la qualità del lavoro di Monica Calzolari e

continueremo a sostenere la sua visione di una Tarquinia più colta,

inclusiva e attenta ai beni comuni.

Riteniamo che la cultura non possa essere terreno di vendette o di

calcoli di convenienza, ma debba restare pilastro della crescita

democratica e civile della nostra città.

O peggio rimanere schiacciata da una evidente approssimazione

nell’affrontare fisiologiche, normali, differenze di visione sulle

grandi scelte per il paese, termometro di una vera incapacità di

discussione, di approfondimento e mediazione, di una scarsa

volontà di considerare le differenze una occasione di arricchimento

come ogni spirito democratico avrebbe il dovere di sentire”.

