Pd Tolfa: "Sulla sicurezza stradale c'è chi ostacola il lavoro istituzionale per pura propaganda" • Terzo Binario News

A breve l’incontro tra Comune e Città Metropolitana proprio sul tema

Il Partito Democratico di Tolfa comenta l’intervento dell’assessore Tagliani sulla sciurezza stradale: “Lunedì prossimo, insieme alla Sindaca, incontreremo il dirigente competente della Città Metropolitana per affrontare i problemi legati alla sicurezza e alla manutenzione delle strade”.”

“Si tratta di un appuntamento importante, frutto di un lavoro coordinato, finalizzato a ottenere risultati concreti per il territorio, avviato grazie all’interlocuzione dei consiglieri del PD.

Non era nostra intenzione parlarne prima del tempo, ma ci vediamo costretti a farlo a causa della continua propaganda di alcuni consiglieri che, invece di contribuire concretamente, scelgono di ostacolare il lavoro istituzionale.

Dopo quattro anni di nessuna proposta, l’assessore ai Servizi Sociali si sveglia improvvisamente e scopre una nuova passione per la sicurezza stradale.

Un tema importante, certo — peccato che per le sue deleghe non si faccia sentire. Ma si sa, quando mancano i risultati, la propaganda diventa spesso l’unica strada percorribile.

Nel suo ultimo post, l’assessore si lancia in un attacco contro la Città Metropolitana di Roma, con toni da piena campagna elettorale, dicendo di lottare per il territorio e di “fare squadra per la sicurezza”.

Peccato che proprio lunedì si terrà un incontro ufficiale in Città Metropolitana con il dirigente competente. Forse non ne era al corrente.

Oppure, peggio ancora, l’assessore era perfettamente al corrente ma ha preferito mettere in scena l’ennesima recita, rischiando di compromettere un lavoro istituzionale volto a migliorare la vita dei cittadini.

O forse, più semplicemente, si tratta del solito tentativo di prendersi meriti non propri: una vecchia abitudine di chi ha un grande ego e competenze piuttosto modeste.

Sulla stessa scia si muove il consigliere Mura, Presidente della Commissione Bilancio, che dovrebbe garantire tempi istituzionali certi e serietà nel confronto politico. Peccato che abbia impiegato sette mesi per convocare la commissione e discutere le mozioni presentate dall’opposizione, mostrando arroganza anziché responsabilità.

Se i due consiglieri di Forza Italia proprio vogliono fare una mozione, la facciano al Presidente Rocca che ha varato un taglio dell’85% e cioè 11 milioni di euro ai piccoli comuni.

O magari la presentino al loro segretario e onorevole Battilocchio per gli ingenti tagli alle città metropolitane varati dal Governo che sostiene.

Dopo quattro anni di scena vuota, forse qualcuno dovrebbe riscoprire il significato di una parola semplice ma fondamentale: servizio.

Servizio ai cittadini, non alla propria immagine”.