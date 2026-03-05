Si scontra con una moto in viale Cipro, fa ferire il centauro e scappa: trovato da Roma Capitale • Terzo Binario News

Sono stati necessari circa due mesi di indagini articolate e approfondite da parte degli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale per individuare il responsabile dei reati di fuga e omissione di soccorso, coinvolto in un incidente stradale con feriti avvenuto alla fine di dicembre in via Cipro, all’altezza di viale degli Ammiragli.

Secondo quanto ricostruito dai caschi bianchi, l’uomo era alla guida di un autocarro adibito al trasporto merci, quando è stato coinvolto in un impatto con un motociclista. Il conducente del motoveicolo, a causa dell’urto, è caduto violentemente a terra riportando lesioni che hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi e il successivo trasporto in ospedale.

Il conducente dell’autocarro, invece di fermarsi per prestare assistenza, si è allontanato dal luogo dell’incidente facendo perdere le proprie tracce.

All’arrivo della pattuglia della Polizia Locale , sul posto era presente soltanto il motociclo incidentato e non vi erano testimoni in grado di riferire dell’eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Proprio questa circostanza ha reso particolarmente complessa l’attività investigativa avviata dagli agenti.

Determinante è stata l’accurata analisi del campo del sinistro e la minuziosa visione delle immagini di numerosi impianti di videosorveglianza, non solo dell’area direttamente interessata dall’incidente, ma anche delle strade limitrofe. Attraverso questo lavoro di ricostruzione gli operanti sono riusciti a individuare il passaggio di un autocarro compatibile con la dinamica dell’impatto, che subito dopo il sinistro si era allontanato in direzione di via Angelo Emo.

Poiché dalle immagini non era possibile rilevare la targa del veicolo, gli agenti hanno avviato una complessa attività investigativa, basata su verifiche incrociate e mirati appostamenti nella zona. Le indagini si sono concentrate in particolare sui supermercati dell’area e sui relativi centri di distribuzione dei prodotti freschi, con l’obiettivo di individuare le aziende di trasporto che operano abitualmente nei rifornimenti dei grandi punti vendita.

Attraverso l’acquisizione e l’analisi dei tracciati satellitari dei mezzi impiegati nelle consegne, gli agenti sono riusciti infine a individuare l’autocarro coinvolto nell’incidente e a risalire al conducente.

L’uomo, un cittadino moldavo di 46 anni, è stato rintracciato presso la propria abitazione e denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di fuga e omissione di soccorso.