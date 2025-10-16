Si masturba sul 98 davanti alle bambine, Roma Capitale ferma un marocchino 62enne • Terzo Binario News

L’altro giorno intorno alle 17.30 , una donna di 26 anni , salita a bordo dell’autobus della linea Atac numero 98 , di rientro dall’università, si è accorta di un uomo che si masturbava pubblicamente, in presenza di alcune bambine.

La giovane, notando dal finestrino una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale in Largo Don Luigi Guanella, è subito scesa alla fermata sita nella zona e informato i caschi bianchi del XII Gruppo Monteverde, che in quel momento stavano procedendo ai rilievi di un incidente stradale.

Gli agenti, appresi i fatti, documentati anche con un video registrato dalla donna, sono subito intervenuti e hanno bloccato l’uomo, un cittadino marocchino di 62 anni.

All’esito degli accertamenti di rito il responsabile, con diversi precedenti penali specifici, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico alla presenza di minori.

