Solidarietà con Cuba: iniziativa del Circolo Sinistra Italiana “Luigi Daga” di Tarquinia • Terzo Binario News

Il Circolo di Sinistra Italiana “Luigi Daga” di Tarquinia rinnova il proprio sostegno alla popolazione cubana, inserendosi in un quadro segnato da forti tensioni geopolitiche. L’attuale situazione di Cuba, aggravata dal blocco navale – come sottolineato dal vicecapogruppo AVS alla Camera, Marco Grimaldi – assume un valore politico e simbolico di rilievo, rappresentando la volontà di opporsi a dinamiche imperialistiche e di affermare territori che perseguono autonomia e resilienza.

AVS esprime solidarietà concreta alla comunità dell’isola, riconoscendo la sua straordinaria capacità di resistenza. Nel contesto delle iniziative di solidarietà internazionale, gli europarlamentari Mimmo Lucano e Ilaria Salis, insieme al responsabile nazionale per i diritti umani Gianluca Peciola, hanno recentemente preso parte a un convoglio europeo diretto a L’Avana. Tale convoglio, composto da delegazioni internazionali e da una Flotilla, è stato organizzato per sostenere le azioni volte a superare il blocco economico imposto dagli Stati Uniti.

In linea con questo impegno politico, il Circolo “Luigi Daga” di Tarquinia partecipa ufficialmente alla campagna “Cuba nel Cuore”, promossa dall’associazione umanitaria Semi di Pace, raccogliendo, in particolare, donazioni di materiale informatico (consultare elenco allegato), biciclette e contributi economici destinati all’acquisto dei materiali più costosi. I beni raccolti saranno consegnati entro il 15 maggio all’Associazione Semi di Pace, che provvederà alla spedizione tramite container alle comunità di Artemisa e Mayabeque.

Tutti sono invitati a partecipare a questa iniziativa, contribuendo a una causa che riveste sia un’importanza umanitaria che politica.

MODALITÀ DI DONAZIONE

È possibile portare materiali e donazioni in contanti presso la sede del Circolo in via Antica 37 – Tarquinia nelle seguenti date:

Sabato 18 aprile, ore 10:30-12

Giovedì 23 aprile, ore 10:30-12

Lunedì 27 aprile, ore 17:30-19

Sabato 2 maggio, ore 10:30-12

In alternativa, si può effettuare un bonifico sul conto del Circolo utilizzando le seguenti coordinate:

IBAN: IT79T0538773290000004257730 Causale: Cuba nel CuorePer ulteriori informazioni, è possibile scrivere a: sinistraitaliana.tarquinia.vt@gmail.com

Nella foto, la presenza del circolo alla manifestazione dell’11 aprile.