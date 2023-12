Si Ladispoli: «Ogni evento, per restare in tema natalizio, sta diventando una mangiatoia» • Terzo Binario News

“L’assessore Porro insiste.

Tutta l’amministrazione insiste.

Probabilmente l’antifona non l’hanno capita!

Come rappresentanti di Sinistra Italiana ci facciamo carico di ciò che i cittadini ladispolani pensano veramente di tutta questa faccenda e le giustificazioni finora perpetrate con insistenza, relative alle spese folli del capodanno, non stanno in piedi.

Perché ogni evento, per restare in tema natalizio, sta diventando una mangiatoia.

Ricordiamo le richieste di fondi regionali per le luminarie negli anni passati (5000 euro per la casa di Babbo Natale) e i preventivi esagerati per la nostra città, fino a 35mila euro, con assegnazione diretta, per gli addobbi anonimi che abbiamo visto in questi anni. A fronte dei contributi, ogni anno più corposi, sono aumentate le spese del comune, in modo esponenziale.

Lo stesso discorso si può fare per la manutenzione del verde. Se i giardini pubblici sono dati in gestione ai privati, le spese di manutenzione del verde pubblico, aumentano, quasi raddoppiano. Qualcosa non torna…

Il Summerfest negli anni ha moltiplicato le spese, chiamando artisti con cachet da circa 15-20mila euro ma le spese sono state molto più alte, per 3 soli giorni di musica.

Comprensibile che quando si faccia un quadro previsionale si tenda ad aumentare i costi ma in questo caso, i 345mila euro sono ingiustificabili, considerando che anche Emis Killa ha dichiarato di chiedere compensi inferiori a quelli immaginati.

I contributi regionali (soldi pubblici) vengono erogati poi quello che succede, succede.

L’amministrazione ha richiesto il patrocinio per un evento di carattere nazionale, dove sono previste 5mila persone e soli 6000 euro previsti per la pubblicità. Roba da matti!

“I contributi, possono essere concessi per iniziative ritenute particolarmente meritevoli ovvero per iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione”, questi i requisiti richiesti dalla Regione.

Forse si aspettano che la Regione li premi e li accontenti, perlomeno per l’originalità con cui stanno nascondendo l’ennesima figuraccia”.

Circolo Sinistra Italiana

Litorale Nord

“Mahsa Amini”