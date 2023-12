Si Ladispoli: "Alla Corte dei Conti ci siamo andati per il teatro Freccia" • Terzo Binario News

“Nell’ultimo consiglio comunale, il sindaco di Ladispoli si è rivolto all’opposizione nel solito tono di sfida, chiedendo di rivolgersi alla Corte dei Conti, qualora risultasse qualcosa di anomalo nell’operato dell’amministrazione.

In verità, il sindaco ha ignorato fino a poche ore fa, che la coordinatrice del nostro circolo di Sinistra Italiana, Rossana Valentini, insieme ai consiglieri di opposizione PD – Ladispoli Attiva – Governo Civico – Ladispoli Cambia, si erano mossi, proprio con un esposto, per la questione del CineTeatro Massimo Freccia.

La struttura, nata nel 2016 e “passata nelle mani” dell’amministrazione Grando, nel 2017, avrebbe dovuto veder ultimare la messa in sicurezza.

Così non è stato.

Assegnato con un bando ad una società privata nel luglio 2019, con l’obbligo di riaprire al pubblico entro 12 mesi e completare i lavori entro 24 mesi,

la struttura è ancora chiusa.

Nessuna penale per i ritardi, e la giunta, a gennaio 2021 ha concesso una dilazione di 6 mesi a causa della pandemia ed ha esteso la concessione da 15 a 20 anni, azzerando anche il già misero canone di affitto di 500 euro al mese.

Lavori straordinari per 180 mila euro segnalati dal privato oltre un anno dopo il contratto di concessione, senza una valutazione dell’ufficio tecnico.

La società aggiudicataria, inoltre, ha ricevuto un finanziamento di euro 915.234,43 da parte del Ministero della Cultura nel marzo 2022.

Ma la struttura è a tutt’oggi ancora chiusa.

Nel 2021, una convenzione integrativa ha formalizzato le modifiche al contratto originale senza specificare tempistiche o sanzioni per ritardi. Su tutti questi punti, le risposte da parte del sindaco sono state insufficienti e per certi versi irrisorie.

Per queste ragioni la Coordinatrice del Circolo SI- Litorale Nord “Mahsa Amini” ha sottoscritto insieme ai consiglieri di opposizione eletti in Consiglio Comunale, un esposto rivolto alla Procure della Corte dei Conti per verificare la regolarità degli atti di quanto riportato per la difesa dei beni comuni.

Questa è la strada che vogliamo perseguire, nell’unità dell’opposizione: quella della legalità”.

Circolo Sinistra Italiana

Litorale Nord

“Mahsa Amini”