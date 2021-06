Sì di Civitavecchia al Milite Ignoto cittadino onorario - Terzo Binario News

I capigruppo del consiglio comunale hanno incontrato quest’oggi, su invito della Presidente del Consiglio comunale Emanuela Mari, il delegato del Sindaco alle Forze Armate, Gen. Paolo Filippo Tattoli, che nelle scorse settimane ha presentato proposta per conferire la cittadinanza del Comune di Civitavecchia al Milite Ignoto.

“L’obiettivo del conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto caduto nella prima guerra mondiale si inserisce in un contesto più ampio della ricorrenza del centenario della promulgazione della legge numero 1075 del 11 agosto 1921, che prevedeva “la sepoltura in Roma, sull’Altare della Patria della salma di un soldato ignoto caduto in guerra”.

A seguito di questa legge una commissione appositamente costituita individuò dei resti mortali di quello che sarebbe divenuto il Milite Ignoto. Il 28 ottobre del 1921, la Signora Maria Bergamas, madre di un militare caduto in combattimento e mai più ritrovato, scelse nella basilica romana di Aquileia, fra undici salme, quella che sarebbe stata collocata, il successivo 4 novembre, nel sacello dell’Altare della Patria ai piedi della Dea Roma.

A distanza di 100 anni, il conferimento della cittadinanza onoraria diventa per davvero, nei fatti e non soltanto nella retorica, uno straordinario momento di unità nazionale, unitamente agli altri due simboli che sono il Tricolore e il Canto degli italiani”.

Soddisfatta la presidente Mari che ha subito avviato l’iter per il riconoscimento della cittadinanza: “Il Generale Tattoli così come i delegati del Comune sono una risorsa preziosa. Questo riconoscimento al Milite Ignoto serve a riconoscere ancora di più il valore dei sacrifici fatti dalle generazioni che ci hanno proceduto e dei tanti militari che ogni giorno combattono per il nostro Paese”.

Il sindaco Ernesto Tedesco ha ringraziato Tattoli: “Il Generale è sempre attento alle manifestazioni e alle onorificenza delle forze armate. Un settore che ha un rapporto speciale con la nostra città da sempre. Presto la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto sarà portata a termine”.