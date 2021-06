Al Gagliardini Dlf Vigor Perconti di under 14 - Terzo Binario News

“Con la speranza di esserci lasciati alle spalle la pandemia da COVID-19, i ragazzi del calcio sono tornati sui campi di gioco, finalmente a disputare gare……non sono quelle dei campionati provinciali la, regionali o di élite che purtroppo mancano ormai da un paio di stagioni, ma comunque si comincia ad intravedere uno spiraglio di normalità.

Per questo finale di stagione la LND Lazio ha organizzato per tutte le categorie agonistiche le cosiddette “Coppa Lazio” e “Coppa Provincia di Roma”, la società di Viale Guido Baccelli si è presentata ai nastri di partenza con le categorie Under 14 (2007) nella Coppa Lazio ed Under 15 (2006) e 16 (2005) nella Coppa Provincia di Roma, compagini costruite all’inizio dell’anno calcistico per raggiungere le categorie che più si addicono alla società biancoverde.

Non è un caso che tutti e tre i gruppi, nelle rispettive coppe e categorie, hanno superato brillantemente le fasi a gironi e stanno pian piano avanzando nelle fasi finali.

In particolare, l’Under 14 dopo aver lasciato alle spalle le concittadine Civitavecchia 1920 e Leocon, nonché una quotata Aranova, si appresta ad affrontare un quarto di finale da “brividi” contro i pari età della Vigor Perconti, gara che si disputerà sabato 19 Giugno alle ore 17.00 presso il Campo Sportivo “Flavio Gagliardini”.

Quarto di finale che invece gli Under 15 hanno raggiunto recentemente dopo aver battuto agli ottavi l’Aranova, ed ora attendono il prossimo avversario. Altra grandissima soddisfazione, ma non è assolutamente un caso, arriva dalla categoria Under 16, che nella giornata di ieri hanno affrontato il quarto di finale battendo i pari categoria di una quotatissima GiochiamolaSempre Arsenal con il punteggio di 3-2 in una gara mozzafiato, Under 16 che per raggiungere l’obiettivo ha superato le capitoline Mundial, Queens e Pescatori Ostia.

Con un “Bomber” Luciani in più, supportato da un gioco fluido e spettacolare che ormai i compagni di squadra mettono in pratica ad occhi chiusi, andranno a giocarsi la semifinale che sarà di scena mercoledì 23 Giugno alle 18.30 sul campo della Champions Club Academy”.