Si cerca urgente una casa per questa cagnolina che non dà fastidio • Terzo Binario News

Chiunque possa ospitare questa vecchietta, per favore si faccia avanti. È stato ignobilmente accalappiata a Volturata Irpina, è anziana e cieca. Ha solo bisogno di uno spazietto caldo e confortevole, non da il minimo fastidio è microscopica. Vi prego, non lasciamola morire in un box…

Purtroppo noi non abbiamo più spazio, le emergenze sono tante e noi siamo veramente poche. Tra cani in degenza post operatoria e cuccioli lattanti, siamo piene ovunque.

Vi preghiamo con tutto il cuore, di passarvi una mano per la coscienza e non permettere a questa povera anima indifesa di finire i suoi giorni in un box.

Per info Whatsapp Liviana 3488657322