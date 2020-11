Shopping 'compulsivo' all'outlet: agenti in borghese bloccano 26enne - Terzo Binario News

È entrato in tre negozi e ha arraffato merce varia. Un algerino di 26 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia per furto alle 12,30 di venerdì 27 novembre.

All’outlet di Castel Romano gli agenti in borghese, presenti per un controllo nell’area, hanno notato il giovane, che si muoveva con fare sospetto. Così hanno deciso di seguirlo. Alla fine, i poliziotti hanno appurato che il ragazzo aveva rubato prodotti per 564 euro.

c.b.