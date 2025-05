Marcello Della Gatta: “Il marchio Deco di Civitavecchia funziona, quasi raddoppiate le vendite" • Terzo Binario News

“Quando le istituzioni sanno ascoltare e fare squadra con le realtà produttive del territorio, i risultati arrivano.” È quanto dichiara Marcello Della Gatta, delegato comunale al marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), alla luce dei dati incoraggianti forniti da un commerciante locale che ha visto un netto incremento delle vendite dei suoi prodotti dopo l’ottenimento del riconoscimento.

Nel dettaglio, i numeri parlano chiaro:

• Pizza classica da 1 kg: +42%

• Pizza al cioccolato da 1 kg: +93%

• Pizza classica da 500 gr: +36%

• Pizza al cioccolato da 500 gr: +54%

“Questi dati – prosegue Della Gatta – dimostrano quanto sia importante credere nell’identità territoriale e investire in strumenti che valorizzino le eccellenze locali. Il marchio De.C.O. non è solo un’etichetta: è un patto tra amministrazione e produttori, fondato su qualità, radici e visione comune.”

“Desidero ringraziare l’assessore Enzo D’Antó per il grande lavoro svolto e per la costante sinergia che ha reso possibile l’attuazione di questo percorso, e il Sindaco Marco Piendibene per la fiducia che ha voluto accordarmi, permettendomi di seguire con passione e dedizione questo progetto in cui credo profondamente.”

L’amministrazione comunale, da sempre attenta a recepire proposte dal basso e ad attivare percorsi concreti di valorizzazione del tessuto produttivo, continuerà a sostenere le imprese locali che vogliono distinguersi attraverso la qualità e il legame con il territorio.

“Il successo di questo commerciante – conclude Della Gatta – è il successo di un metodo. Continueremo a camminare su questa strada, certi che ogni prodotto che racconta Civitavecchia rappresenta una ricchezza per tutti.”

Ci tengo inoltre a ringraziare il lavoro svolto dall’ufficio commercio e la commissione De.C.O.”.