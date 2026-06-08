Sgomberato accampamento abusivo nell'area delle dune di Passoscuro • Terzo Binario News

È stato effettuato all’altezza di Via Stintino a Passoscuro, lo sgombero di un accampamento abusivo, situato in prossimità delle dune di Passoscuro, un’area di particolare pregio naturalistico e sottoposta alla massima tutela ambientale.

L’intervento è stato eseguito grazie all’azione congiunta della Polizia Locale di Fiumicino e dell’Arma dei Carabinieri, che hanno operato per ripristinare le condizioni di legalità e decoro.

Contestualmente allo sgombero è stata effettuata anche un’attività di pulizia e bonifica dei rifiuti abbandonati lungo la strada che conduce alle dune.

“Rivolgo un ringraziamento alla Polizia Locale, all’Arma dei Carabinieri della stazione di Passoscuro per il lavoro svolto con grande attenzione al territorio e all’Area Ambiente del Comune di Fiumicino– dichiara il Capogruppo della Lista Civica Baccini, Massimiliano Catini. – Le dune di Passoscuro sono un bene da preservare e valorizzare e non possiamo permettere che vengano compromesse da occupazioni abusive o dall’abbandono indiscriminato di rifiuti. Legalità, decoro e tutela dell’ambiente devono procedere insieme.”