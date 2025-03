Settimana Mondiale del Glaucoma, la Asl Roma 4 e l'Oculistica organizzano una giornata di prevenzione • Terzo Binario News

Appuntamento all’ospedale San Paolo di Civitavecchia dalle 8:30 alle ore 15 del 14 marzo

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, la ASL Roma 4 e la UOSD Oculistica organizzano per venerdì 14 marzo una giornata di prevenzione.

Lo screening si terrà presso l’ambulatorio di Oculistica dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia dalle ore 8:30 alle ore 15:00. Per partecipare allo screening è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 0766/591225 dal lunedì al venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 19:30.

L’iniziativa è rivolta a tutta la popolazione dai 20 anni in su, con particolare attenzione a chi ha una familiarità con il glaucoma, una patologia oculare che, se non diagnosticata in tempo, può compromettere la vista in modo irreversibile. Gli utenti che aderiranno saranno sottoposti a Tonometria, Pachimetria e studio dei nervi ottici mediante OCT. Esami diagnostici, eseguiti con macchinari all’avanguardia, che permettono di intercettare precocemente la patologia.

“Il glaucoma è una malattia neurodegenerativa che, nella maggior parte dei casi, viene scoperta quando il danno è ormai irreversibile – spiega la dottoressa Antonella Mollicone, responsabile della UOSD Oculistica della ASL Roma 4 – ed è una delle principali cause di cecità. La prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali per individuare la patologia in tempo e avviare il giusto percorso terapeutico”.

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, la ASL Roma 4 e la UOSD Oculistica organizzano per venerdì 14 marzo una giornata di prevenzione. Lo screening si terrà presso l’ambulatorio di Oculistica dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia dalle ore 8:30 alle ore 15:00. Per partecipare allo screening è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 0766/591225 dal lunedì al venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 19:30.

L’iniziativa è rivolta a tutta la popolazione dai 20 anni in su, con particolare attenzione a chi ha una familiarità con il glaucoma, una patologia oculare che, se non diagnosticata in tempo, può compromettere la vista in modo irreversibile. Gli utenti che aderiranno saranno sottoposti a Tonometria, Pachimetria e studio dei nervi ottici mediante OCT. Esami diagnostici, eseguiti con macchinari all’avanguardia, che permettono di intercettare precocemente la patologia.

“Il glaucoma è una malattia neurodegenerativa che, nella maggior parte dei casi, viene scoperta quando il danno è ormai irreversibile – spiega la dottoressa Antonella Mollicone, responsabile della UOSD Oculistica della ASL Roma 4 – ed è una delle principali cause di cecità. La prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali per individuare la patologia in tempo e avviare il giusto percorso terapeutico”.