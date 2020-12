Pochissime parole della vice presidente di Città Metropolitana Teresa Zotta per annunciare l’imminente riapertura della Settevene Palo, che collega Cerveteri con Bracciano, chiusa per la necessità di messa in sicurezza dopo le frane dei mesi scorsi.

“SP Settevene Palo, terminati i lavori. A breve comunicheremo il giorno della riapertura”. Così Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma