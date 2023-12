Serata gospel a Bracciano il 29 dicembre • Terzo Binario News

Il 29 Dicembre alle ore 18 a Bracciano, nella chiesa della Visitazione (via XX Settembre) una serata speciale dedicata alla musica religiosa afro-americana.

Interprete d’eccezione Ginger Brew, cantante ghanese di spessore internazionale, conosciuta in Italia come corista e voce solista di Paolo Conte. Ginger Brew è special guest del Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, prestigioso coro gospel italiano diretto da Carla Baldini.

Insieme danno vita ad un concerto unico, significativamente intitolato A Gospel Night, capace di trasmettere il significato più profondo di questo genere trascinante e coinvolgere coro e pubblico in un unico canto. In programma i classici della musica gospel e spiritual (Oh, Happy Day; Swing low Sweet Chariot; Amazing Grace …) e canzoni immortali come Imagine e What a Wonderful World oltre ad alcuni gospel originali.

Un mix di intensità espressiva e carica emotiva, un crescendo musicale caratterizzato da “shouting”, “call and response” e perfetto interplay tra voce solista e coro.

Il line up dello spettacolo “A Gospel Night” comprende Ginger Brew accompagnata dai “Gospel Siblings” (le voci soliste del Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble): Carla Baldini, Alla Buhanevici, Laura Pica, Elisabetta Rinaldi e Andrea Scotto. Al pianoforte Stefano Pioli.

Ginger Brew, nata in Ghana, italiana d’adozione e cittadina del mondo per inclinazione naturale, Ginger Aramansa Brew ha iniziato a cantare in tenera età, ha collaborato con gruppi africani come Boombaia, Osibisa e con artisti internazionali del calibro di Black Ladies, Art Farmer, Mariah Carey, Phil Collins, Lucio Dalla, Adriano Celentano, Elisa e Paolo Conte, con cui collabora da oltre venti anni.

Il coro Sisters and Brothers, fondato e diretto da Carla Baldini, è stato uno fra i primi in Italia a dedicarsi interamente alla musica gospel e spiritual: dal 1996 si è esibito in più di 200 concerti in tutta la penisola. www.sistersandbrothers.it

Il concerto è organizzato dal Comune di Bracciano ed è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.