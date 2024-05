“Ripassone”, l’aiuto per i maturandi del prof Camilletti è on-line • Terzo Binario News

Un aiuto per tutti gli alunni italiani che dovranno affrontare tra qualche settimana l’Esame di Stato, ma anche un sussidio pratico e veloce per chi vuole sapere qualcosa in più o magari chiarire qualche dubbio che si porta dietro dai tempi della scuola: è questa l’idea che il prof. Mario Camilletti ha realizzato con “Ripassone it”, una serie di minivideo che affrontano in appena 5 minuti tutti gli autori deila Letteratura Italiana dell’8-900, il classico “programma” che si porta all’Esame.

Pubblicato da Bertoni editore, “Ripassone it” è del tutto gratuito e si avvale di slide e quadri esplicativi che rendono semplici e chiare tutte le informazioni necessarie a capire i nostri maggiori autori, da Leopardi a Calvino.

“Ho cercato di trasferire in un modo rapido le informazioni di base, quelle che vengono fuori dopo un bel lavoro di studio e scrematura e che ci consentono di tenere a mente tutto quello che serve per affrontare un momento impegnativo come l’Esame di Stato” ha detto il prof. Camilletti che ha ideato, scritto e realizzato tutte le 14 puntate del progetto.

“La vera sfida, per me, è stata quella di riuscire a condensare in pochissimi minuti tutto quello che c’è da dire sulla poetica di autori di straordinaria levatura. Ma la forza di un “Ripassone” ben fatto è proprio quella di essere sintetico e chiaro.”

Per vedere le puntate, da Leopardi a Calvino, basta digitare “Ripassone it” su Google o su altri motori di ricerca.