Sequestro di lettini a uno stabilimento di Santa Severa - Terzo Binario News

Intervento della Guardia Costiera per mancanza del titolo per l’occupazione della spiaggia

Occupazione di spiaggia per sistemare il parco lettini, per questo, qualche giorno fa è intervenuta a Santa Severa la Guardia Costiera per porre sotto sequestro le brandine da spiaggia.

Da quanto emerge, sono centinaia le attrezzature balneari posizionate su di una pedana in legno grande circa 30 metri quadri, da uno stabilimento molto noto nella frazione di Santa Marinella.

Stando a quanto si apprende, la proprietà dei lettini posti sotto sequestro non sembrerebbe aver ottenuto il permesso per poter occupare il tratto di spiaggia libera. Questo aspetto, agli occhi della Direzione Marittima, ha reso l’attività responsabile del reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo.

Inoltre risulta che la spiaggia in convenzione di Santa Severa è libera nello spazio dove è possibile noleggiare attrezzature balneari e posizionarle a piacimento. Per la Guardia Costiera quindi esserne garantita la libera fruizione. Motivo per cui è scattato i sequestro, non ritenendo che ci fossero le condizioni per l’utilizzo svincolato.

Sempre i marinai da qualche giorno hanno notato la presenza di alcuni paletti pre posizionati dallo stesso concessionario, da loro ritenuti tali da inviare un messaggio fuorviante per i bagnanti. Questi pare siano stati rimossi per effetto di un provvedimento emesso dal comune di Santa Marinella.