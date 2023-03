Senza fissa dimora occupano area in via dei Monti di Pietralata: sgomberati • Terzo Binario News

Così come concordato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ribadito nel conseguente Tavolo Tecnico, a partire dalle 8 di questa mattina gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale Roma Capitale hanno proceduto allo sgombero di un’area abusivamente occupata da senza fissa dimora in Via dei Monti di Pietralata.

Nove persone, che avevano costruito baracche di fortuna, sono state allontanate; l’area è stata riaffidata al proprietario che ha provveduto ad abbattere le baracche stesse e a rimettere in sicurezza l’area.