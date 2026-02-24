Semaforo sulla Braccianese, sopralluogo della delegata di Città Metro Manuela Chioccia • Terzo Binario News

La Consigliera Delegata della Città metropolitana di Roma Capitale alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia, si è recata sulla S.P. 3/a Braccianese Claudia per il sopralluogo dei lavori in corso.

Sulla Braccianese Claudia i lavori prevedono il rispristino dell’attraversamento idraulico con la realizzazione di micro pali di consolidamento e il successivo rifacimento del manto stradale al km 31,650.

Un’opera fondamentale per ristabilire la piena sicurezza e stabilità del tratto. Data la complessità dell’intervento che ha richiesto inoltre una fase preliminare di progettazione particolarmente approfondita, le lavorazioni avranno una durata di circa 120 giorni.