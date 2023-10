Secondo memorial Di Giallorenzo, il programma della Basket Ladispoli • Terzo Binario News

Il Basket Ladispoli organizza per il secondo anno consecutivo il Torneo U13 Femminile a sostegno dell’ Associazione Salottorosa con memorial intitolato alla compianta e mai dimenticata “Marina Di Giallorenzo”.

Il Torneo si Terrà il 1 Novembre sotto il patrocinio del comune di Ladispoli, del Coni e della FIP oltre che dalla copertura mediatica assicurata dalle Testate locali.

Con Sponsor Tecnico a titolo Completamente Gratuito e di Beneficenza il Ns Sponsor @efferrephoto che assicurerà di catturare emozioni ed istanti di basket e non con la sua solita Maestria.

Vi aspettiamo al PalaSorbo in Via delle Primule Snc Ladìspoli ed alla scuola Corrado Melone di piazza Falcone per le partite come da programma e al PalaSorbo per le premiazioni e per le Donazioni che ognuno vorrà fare a titolo personale sono predisposti come consuetudine i relativi Bussolotti, mettiamoci il cuore”.

BkL 1998