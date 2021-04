Scuolambiente, invito al versamento del 5 x 1000 - Terzo Binario News

“L’Associazione Scuolambiente da circa 30anni opera nella tutela ambientale e nel settore della solidarietà, attraverso campagne di sensibilizzazione, iniziative di educazione ambientale rivolte alle scuole ed ai cittadini, nonché progetti in collaborazione con istituzioni, enti ed altre realtà locali.

Anche in questo periodo così difficile, Scuolambiente, pur non potendo svolgere il suo consueto servizio alle scuole con i suoi progetti, ha cercato di rendersi utile alla collettività, restando in rete con le altre realtà associative del territorio, partecipando alle diverse attività ed iniziative attuate dalla “rete sociale” per la salvaguardia dell’ambiente.

Sempre con spirito di servizio e di collaborazione associativa, partecipa al monitoraggio per la tutela dell’area protetta di Torre Flavia e del Bosco di Valcanneto. “Siamo conosciuti in tutto il comprensorio per le nostre attività” spiega la Presidente Maria Beatrice Cantieri “per questo crediamo di poterci permettere di chiedere ai cittadini del territorio di devolvere all’Associazione il 5 per mille”.

Come si sa, il 5 per mille è diventato, da alcuni anni, un mezzo di sostentamento indispensabile per gli enti non profit, grazie ad esso, i cittadini, con le loro preferenze, permettono uno sviluppo armonico e responsabile del cosiddetto terzo settore. “Questo sostegno non costa niente al contribuente ma può essere molto utile per continuare a portare avanti molte nostre iniziative che sono a favore di tutti” continua la Presidente Cantieri “I cittadini ci conoscono sanno come operiamo e quanto siamo sempre sensibili alle richieste che provengono del territorio. Chiediamo perciò di ricordarsi, al momento di fare la dichiarazione dei redditi, di tutte le piccole associazioni, come la nostra, che sono vicine ai cittadini” Versare il 5 per mille è infatti semplicissimo bisogna cercare nella dichiarazione dei redditi il box con la dicitura “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative…”,inserire il codice fiscale di Scuolambiente 91035610582 e firmare”.

Scuolambiente