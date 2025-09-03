Scuolabus a Ladispoli, via all'accesso ai contributi • Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale, viste le Linee guida trasmesse in data 11/08/2025 dalla Regione Lazio per la concessione di contributi regionali per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità che frequenteranno nel prossimo anno scolastico 2025/2026 le scuole secondarie di II grado statali o paritarie o i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 226/2005, rende noto che è possibile presentare domanda per accedere a un contributo come rimborso forfettario per le spese di trasporto scolastico per l’anno 2025/2026 degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i percorsi triennali di IeFP.
I genitori dello studente possono presentare domanda compilando l’apposito modulo ed allegando la certificazione comprovante la disabilità e la fotocopia del documento di identità del dichiarante e del beneficiario.
La domanda va indirizzata Area IV – Ufficio Pubblica Istruzione entro le ore 12.00 del 08.09.2025 tramite PEC all’indirizzo comunediladispoli@
Il Comune di Ladispoli provvederà a inoltrare la domanda agli uffici competenti della Regione Lazio. Il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile verrà stimato calcolando una spesa media di 0,80 euro al chilometro fino ad un massimo di 40 chilometri complessivi tra andata e ritorno per ogni giornata di frequenza.
Il contributo non potrà, in ogni caso, superare l’importo di euro 6.500,00 annui per utente. Inoltre, sempre in presenza di disponibilità delle risorse, potrà essere previsto un contributo aggiuntivo in caso di trasporti particolarmente complessi dovuti a disabilità grave (art. 3 comma 3 L. 104/92) o condizioni di particolare isolamento opportunamente segnalati dai Comuni.
Qui di seguito il link all’Avviso Pubblico Avviso_trasporto_scolastico_