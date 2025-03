L'International Tour Film Festival Civitavecchia 2025 parte tra gli studenti di Poggio Mirteto • Terzo Binario News

Domani in occasione della giornata “Sentinelle del territorio” alla Sala della Cultura del paese reatino

“Sentinelle del Territorio”: a Poggio Mirteto una giornata per celebrare e proteggere il paesaggio con International Tour Film Fest 2025.

l’International Tour Film Fest inizia il suo tour 2025 domani 14 marzo presso la Sala della Cultura “Elpidio Benedetti” di Poggio Mirteto (RI) che per l’occasione si trasformerà nel cuore pulsante della difesa del paesaggio e dell’ambiente, ospitando l’evento “Sentinelle del Territorio: Cittadini consapevoli e attivi per il paesaggio e l’ambiente” organizzato dall’I.I.S. “Gregorio da Catino” e che vedrà la partecipazione di istituzioni, associazioni e studenti, tutti uniti dall’obiettivo comune di sensibilizzare e promuovere la tutela del nostro patrimonio storico, artistico, naturale e culturale.

L’occasione è la “Giornata del Paesaggio 2025” e il programma di lavori è denso di contributi. La mattinata si aprirà alle ore 11 con i saluti istituzionali a cui seguirà un momento speciale con la proiezione delle opere vincitrici delle passate edizioni dell’International Tour Film Festival di Civitavecchia (ITFF). Sarà anche l’occasione per presentare il nuovo concorso sull’ “Articolo 9 della Costituzione” dedicato agli studenti e al mondo della scuola (tutte le info su: www.internationaltourfilmfest.com/bandoapidge)

Alle ore 12, i riflettori si accenderanno su alcuni progetti scolastici speciali dedicati alla salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente: tutte iniziative di didattica innovativa, come “Diritto alla Bellezza”, “Vivere attivamente l’ambiente fluviale della Sabina”, “Studio e osservazione degli aspetti geologico, botanico e zoologico dell’ambiente montano del Comune di Poggio Mirteto”.

Sarà presentato anche “Sulle Rotte del fuoco”, il progetto per gli studenti dell’Istituto Nautico e dell’Istituto Alberghiero di Termoli coordinato dall’associazione Mangia Fuoco. A conclusione della mattinata, alle ore 13, gli spazi esterni della sala “Elpidio Benedetti” si animeranno con un’esibizione di robotica educativa per l’educazione ambientale, evidenziando come la tecnologia possa essere utilizzata al servizio della sostenibilità.

“Sentinelle del Territorio” è un evento aperto a tutta la cittadinanza, un’opportunità per riflettere sull’importanza della tutela del paesaggio e dell’ambiente, per mettere in vetrina alcuni progetti scolastici di avanguardia e per promuovere la costruzione di un futuro più sostenibile.

Per maggiori informazioni:

Tel: 076524328

e-mail: riis008004@istruzione.it coordinamento: Prof. Roberta Pastorelli