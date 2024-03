Scritte femministe, metro B imbrattata: 50 identificate • Terzo Binario News

Atac: “Rischio di non avere treni a disposizione per il servizio”

“Sorella non sei sola”, “Le streghe son tornate”, “1522” sono alcune scritte con cui sono state imbrattate – ieri 1 marzo – le stazioni metro (linea B) di Marconi, Eur Magliana, Piramide, Laurentina. La Polizia intervenuta, in via Marmorata, ha identificato una cinquantina di donne.

Questo il comunicato di Atac: “Intorno alle 19 un gruppo numeroso di persone, alcune con il volto travisato da passamontagna, si è introdotto fra le stazioni di Laurentina e Piramide vandalizzando le stazioni e almeno tre treni, imbrattati anche con bombolette”. L’Azienda ha poi allertato le Forze dell’ordine, dopodiché ha iniziato le operazioni di pulizia e di riordino dei mezzi e delle stazioni. “Oltre ai costi provocati da questi comportamenti incivili – ha sottolineato Atac – vi è il rischio di non aver domani i treni a disposizione per il servizio”.