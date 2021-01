Scorie radioattive a Montalto, il M5s: "Coinvolgere i cittadini" - Terzo Binario News

“A proposito del Consiglio Comunale di sabato 16 gennaio in cui si é formalizzato un unanime no alla potenziale idoneitá di Montalto di Castro ad accogliere il deposito nazionale rifiuti radioattivi.

Quello che come M5Stelle vogliamo venga fatto é garantire la massima partecipazione e trasparenza su tutto quello che il Comune intende fare.

Se i partiti che governano gli enti locali si lamentano con lo Stato della poca condivisione che ha portato alla stesura della Cnapi coinvolgano tutti i loro concittadini nel formulare le osservazioni al progetto. Non facciano come coloro che predicano bene e razzolano male.

“Ho dato il voto favorevole alla mozione che in sostanza esprime la contrarietà a Montalto come possibile luogo per la costruzione del deposito scorie radioattive.

Le motivazioni sono molteplici e ben note e sono state già abbondantemente esposte a tutti i livelli politici dai diversi Enti del territorio.

A iniziare dalla Regione Lazio passando per la Provincia ed i Comuni un coro di no trasversale” queste le parole del consigliere del M5Stelle Corniglia Francesco, che continua “ho illustrato un emendamento condiviso dagli altri capigruppo Sacconi e Socciarelli che chiede senza se e senza ma la massima informazione, trasparenza e coinvolgimento di tutti i cittadini in forma associata o meno nella discussione che porterà alla formulazione delle osservazioni contro la realizzazione del deposito.

Sono particolarmente soddisfatto che questo emendamento sia stato accolto all’unanimità da tutto il Consiglio Comunale.

É un impegno forte quello che la maggioranza del Sindaco ff Benni ha deciso di assumersi.

Garantire la massima trasparenza e condivisione delle informazioni é un dovere verso i nostri cittadini.

Non deve esistere nessuna stanza dei bottoni inaccessibile ne alcuna decisione calata dall’alto e non condivisa. É fondamentale sapere chi fa e cosa fa.

Ho dato alcuni esempi ad iniziare dal mettere un collegamento sul sito del nostro Comune a https://www.depositonazionale.it/ in cui si trovano tutte le informazioni sul progetto e la Cnapi.

Effettuare eventi webinar (necessari in periodo di Covid) in cui l’Amministrazione spieghi come intenda muoversi e quali azioni intraprendere.

Predisporre un’apposita sezione sul sito del Comune che spieghi come sarà costituita la cabina di regia dove inserire contatti e nomi dei soggetti coinvolti nella stesura delle osservazioni che siano professionisti, studi associati, enti, università o associazioni di categoria.

Se vogliamo far crescere e tutelare il nostro territorio dobbiamo in primo luogo informare e necessariamente coinvolgere i cittadini senza mettere cappelli politici. Non serve l’uomo della provvidenza “.

Montalto Cinquestelle